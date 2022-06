PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 17 juin - Airtricity League - Irlande

Notre pronostic: St Patricks bat UC Dublin (1.35)

St Patricks (4e) reçoit la lanterne rouge, l'UC Dublin, qui n'a remporté qu'une seule rencontre cette saison (1-0 sur la pelouse de Finn Harps, l'avant dernier de Première Division irlandaise). Les "Pats" vont à coup sûr profiter de ce derby de Dublin pour prendre les trois points contre leur victime préférée: 9 victoires et 1 nuls lors des dix derniers duels, à domicile ! Notez qu'en dix-huit confrontations sur dix ans, les Universitaires dublinois ne sont imposés qu'une seule fois, et c'était devant leur public en août 2019. Dans ces conditions, foncez sur la victoire du favori sur sa pelouse... et pourquoi pas par au moins deux buts d'écart (1.96) comme en mars 2022 !

Fiabilité : 80 %

