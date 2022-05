PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 17 mai – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Liverpool gagne à Southampton (1.37)

Avec le nul de Manchester City sur la pelouse de West Ham, Liverpool a l’occasion de revenir à un petit point du rival avant l’ultime journée et de lui mettre la pression. Les Reds n’ont pas le droit de se manquer à Southampton qui est déjà sauvé et n’a plus rien à jouer. Les Saints n’ont même pris qu’un seul point lors de leurs quatre derniers matches. La différence de niveau est abyssale entre ces deux clubs. Au match aller, Liverpool s’était imposé quatre buts à zéro. Je pense que les hommes de Klopp ne vont pas se rater et qu’ils l’emporteront ce soir pour une cote de 1.37 !

Pariez sur Southampton – Liverpool ici !

Les autres options :

Le Paris FC ne perd pas contre Sochaux (1.31)

Benevento ne perd pas contre Pise (1.28)

Nottingham ne perd pas contre Sheffield (1.29)

Cote totale des quatre paris sûrs : 2.96