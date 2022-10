PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 17 octobre – Série A - Italie

Notre pronostic : la Fiorentina ne perd pas à Lecce et au moins un but (1.39)

Si la Viola a des difficultés en championnat, elle s’est peut-être redonnée de la confiance avec un large succès en Ligue Europa Conférence. La Fiorentina doit absolument réussir à enchaîner ce soir à Lecce. Les Florentins ne sont que 14e du championnat avec deux petits points d’avance sur leur adversaire du soir. Le promu n’a remporté qu’une seule rencontre en Série A pour quatre nuls et autant de défaites. Je pense que la « Fio » reste favorite et je ne la vois pas perdre même en déplacement. Je miserais sur le N2 avec au moins un but dans la rencontre (1.39) !

