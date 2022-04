PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 avril – Liga

Notre pronostic : Barcelone bat Cadix et plus de 1,5 but dans le match (1.31)

Le FC Barcelone doit se relancer. Après son élimination surprise face à Francfort en Ligue Europa, dans un Camp Nou rempli de supporters allemands, les Blaugranas sont désormais dans l’obligation de rester dans le quatuor de tête de Liga pour pouvoir se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils sont d’ailleurs invaincus à domicile en championnat en 2022, restant notamment une série actuelle de cinq victoires consécutives. Avec un recrutement intelligent et un jeu de possession très efficace, le Barça s’est retrouvé et peut nourrir de grandes ambitions. En face, Cadix joue pour sa survie dans l’élite espagnole. L’actuel dix-huitième et premier relégable peut encore espérer se sauver mais a devant lui un calendrier particulièrement compliqué. N’ayant plus remporté la moindre rencontre en déplacement depuis fin janvier, je ne vois pas cette équipe embêter son adversaire du soir. C’est pourquoi je miserais sur un succès barcelonais avec plus de 1,5 but dans le match (1.31).

Pariez sur Barcelone – Cadix ici !

Les autres options :

L'Atalanta ne perd pas contre le Hellas Verone et plus de 1,5 but dans le match (1.34)

Naples ne perd pas contre l’AS Rome (1.22)

Braga ne perd pas à Estoril (1.24)

Glatasaray gagne contre Lyeni Malatyaspor (1.25)

Cote totale des cinq paris sûrs : 3.32