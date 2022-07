PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 juillet – Série A – Brésil

Notre pronostic : Palmeiras bat Cuiaba (1.33)

Même si la période n’est pas bonne pour Palmeiras, l’écart au classement est trop grand pour voir le club passer à côté de cette rencontre face au 15e. Le leader n’a plus gagné depuis trois journées mais a dû jongler entre la Copa Libertadores et la Coupe du Brésil et a peut-être délaissé le championnat tout en conservant sa première place. Cuaiba reste sur deux succès mais n’avait qu’une seule compétition à disputer. Les deux équipes n’ont évidemment pas des objectifs similaires et c’est pourquoi je ferais confiance à Palmeiras pour s’imposer à domicile lors de cette 17e journée pour une cote de 1.33, idéale à glisser dans un combiné.

