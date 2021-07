PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 juillet Superliga – Danemark

Notre pronostic : victoire du FC Copenhague face à Aalborg (1.56)



C’est un pari plutôt sûr que je vous propose avec cette rencontre déséquilibrée. Pour cette première journée de championnat le plus grand club du Danemark reçoit Aalborg. Lors des quatre matches amicaux disputés par Copenhague, il y a eu deux victoires, un nul et une défaite pour conclure contre le Rapid Vienne. Un bilan positif malgré cet accroc. Celui d’Aalborg est moyen avec un succès, un revers et trois matches nuls. Cela explique l’avantage donné au FC Copenhague par les bookmakers. Je ne pense pas que les Copenhagois vont perdre en ouverture du championnat. Les ambitions sont hautes et une défaite inquiéterait. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur la victoire de ce club pour une cote de 1.56 !

