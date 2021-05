PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 mai – Premier League – Angleterre

Notre pronostic: Man. Utd bat Fulham (1.37)

Si Manchester United veut assurer dès ce soir une deuxième place honorifique derrière Manchester City, il doit s’imposer contre Fulham, déjà relégué. La mission n’a à priori rien d’impossible tant l’écart de niveau est grand entre les Red Devils et les Cottagers. Cependant, les partenaires de Paul Pogba restent sur deux défaites consécutives à Old Trafford, contre Leicester, avec une équipe B, et contre son grand rival Liverpool. A huit jours de la finale de la Ligue Europa face à Villarreal, les hommes de Solskjaer ont tout intérêt à renouer avec la victoire contre la faible équipe de Fulham pour retrouver de la confiance.

