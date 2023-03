PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 mars – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Chelsea bat Everton (1.44)

La machine Chelsea semble enfin lancée. Les Blues viennent de remporter leurs trois derniers matches, toutes compétitions confondues, et ont surtout obtenu leur qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, alors que celle-ci s'annonçait très compliquée. Graham Potter a trouvé son équipe type, avec un milieu de terrain complet et solide et une attaque virevoltante. Surtout, le retour de Wesley Fofana fait un bien fou à l'arrière-garde londonienne. De quoi être optimiste au moment de recevoir un adversaire en grande difficulté en déplacement. La dernière victoire d'Everton hors de ses bases remonte, en effet, au 1er octobre. Un bilan famélique qui condamne les Toffees à jouer le maintien cette saison. Chelsea ne devrait pas trembler à domicile et s'imposer.

Pariez sur Chelsea – Everton ici !

Les autres options :

Lens bat Angers (1.25)

Bordeaux bat Nîmes (1.48)

Tottenham ne perd pas à Southampton et plus de 0,5 but dans le match (1.28)

Brentford ne perd pas face à Leicester (1.22)

Le Milan AC ne perd pas sur la pelouse de l’Udinese (1.26)

Le Rayo Vallecano ne perd pas face à Gérone (1.23)

Dortmund bat Cologne (1.44)

Cote totale des huit paris sûrs : 9.28