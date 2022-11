PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 novembre - NIFL Premiership - Irlande du Nord

Notre pronostic: Linfield s'impose à Ballymena (1.44)

En 2022, Linfield, 5e du championnat d'Irlande du Nord, a déjà gagné deux fois à Ballymena: 2-0 en mars et 4-0 en septembre. Jamais deux sans trois ? C'est fort possible car les Blues comptent 70 % de victoires chez leurs adversaires du jour lors des dix dernières confrontations en Premiership. Par ailleurs, le LFC voyage bien cette saison: cinq victoires, un nul et deux défaites en huit déplacements (15 buts pour et 5 buts contre). De son côté, Ballymena a déjà chuté trois fois à domicile depuis le début de la compétition contre Cliftonville, Carrick... et Linfield. Pour toutes ces raisons... banco sur un succès des visiteurs !

Fiabilité : 75 %

