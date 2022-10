PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 18 octobre - Premier League

Notre pronostic : Brighton domine Nottingham Forest (1.35) !

La saison est déjà longue pour le promu ! Nottingham Forest, club historique du football anglais, retrouve la Premier League pour la première fois depuis 23 ans et n'a pour l'instant remporté qu'un seul match en dix journées de championnat. Les partenaires de l'ancien rennais Loic Badé n'ont plus gagné depuis le 14 août ! En face, Brighton est l'une des belles surprises en PL : septième place au classement avec notamment un point de plus que le grand Liverpool. Malgré tout, les joueurs de Roberto De Zerbi marquent un peu le pas actuellement puisqu'ils viennent de concéder deux défaites consécutives contre Tottenham et à Brentford. Quoi de mieux qu'un duel face à la lanterne rouge en pleine semaine pour se relancer ? Banco pour un succès des Seagulls (1.35) ! Fiabilité : 81%

