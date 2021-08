PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 août - Ligue Europa

Notre pronostic: Olympiakos bat le Slovan Bratislava (1.41)

Après avoir éliminé Bakou au 2e tour préliminaire de la Ligue des champions, Olympiakos s'est fait sortir par Ludogorets Razgrad au 3e tour aux tirs au but: 1-1 au Pirée et 2-2 en Bulgarie. Avec la règle des buts à l'extérieur qui comptent double, les Grecs se seraient qualifiés. Avec le nouveau règlement, ils sont reversés en barrage de Ligue Europa. Le champion de Grèce doit forcément éprouver un sentiment d'injustice et risque d'être sur-motivé contre le Slovan Bratislava, co-leader de leur championnat avec trois victoires en trois matches. Cependant, les Slovaques n'ont aucune expérience européenne comparativement aux Grecs, habitués de la Ligue des champions depuis plus de vingt-cinq ans. Les partenaires de Matthieu Valbuena sont supérieurs sur le papier et devraient le prouver sur le terrain devant leur public chaud-bouillant.

Fiabilité: 75 %

Les autres options:

Santa Clara ne perd pas contre le Partizan (1.56)

Anderlecht ne perd pas contre Vitesse Arnhem (1.26)

Feyenoord bat Elfsborg (1.43)

Bâle bat Hammarby (1.44)

Fenerbhace bat HJK Helsinki (1.35)

Cote totale des cinq paris sûrs: 7.56

Pariez sur Olympiakos - Slovan Bratislava ici