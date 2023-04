PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 avril – Championship

Notre pronostic : Middlesbrough bat Hull City (1.40)

Voilà une rencontre tout à fait abordable pour Middlesbourgh. L’actuel 5e de Championship est l’une des meilleures écuries du championnat à domicile, ayant notamment gagné neuf de ses onze derniers matches dans l’antichambre de la Premier League, en ayant notamment trouvé le chemin des filets à 31 reprises ! Un bilan exceptionnel qui pousse à l’optimisme alors que l’accès aux playoff pour la montée est quasiment sécurisée. A l’inverse, Hull City n’y arrive plus en déplacement. Les Tigers n’ont plus connu la victoire hors de leurs bases depuis le 2 janvier. Quasiment maintenus mathématiquement, ils n’ont désormais plus rien à jouer et pourraient bien être en roue libre lors des dernières rencontres. Middlesbrough devrait ainsi logiquement s’imposer au Riverside Stadium.

