PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 février Ekstraklasa – Pologne

Notre pronostic: le leader polonais Pogon Szczecin ne perd pas à Cracovie (1.40)

Direction la Pologne pour le meilleur rapport cote/risque de ce vendredi ! Aussi étonnant que cela puisse paraître, le leader du championnat, Pogon, n’est pas favori chez le 13e (sur 16), le Wisla. L’équipe de Szczecin reste sur six victoires et un nul en sept journées d’Ekstraklasa alors que celle de Cracovie a perdu six fois sur huit à domicile et ne compte que quatre succès depuis le début de la compétition. Comme Szczecin n’a chuté qu’à deux reprises en dix-sept rencontres cette saison, il me paraît judicieux de parier sur le fait que le Wisla ne gagnera pas ce match face à l’actuelle meilleure équipe de Pologne.

Fiabilité : 75 %

