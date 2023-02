PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 février – Ligue 1

Notre pronostic : Lorient ne perd pas contre Ajaccio et moins de 4,5 buts (1.35)

Lorient n’a pris qu’un seul point sur les trois dernières journées et continue à chuter au classement en étant dorénavant 8e. Les Merlus se doivent de réagir en recevant une équipe de la zone rouge. Ajaccio est 18e du championnat et compte six défaites sur les sept dernières journées. La seule victoire étant à Angers, dernier de Ligue 1. C’est pourquoi je pencherais tout de même pour Lorient dans ce duel. Je ne vois pas les Bretons perdre au Moustoir et je n’imagine pas non plus un spectacle de dingue. Je vous propose donc le 1N avec moins de 4,5 buts pour une cote de 1.35 !

Les autres options :

Monaco ne perd pas à Brest et au moins un but (1.28)

Rennes ne perd pas contre Clermont et au moins un but (1.21)

Dortmund bat le Hertha Berlin (1.32)

Le Bayer Leverkusen ne perd pas contre Mayence (1.20)

Tottenham ne perd pas contre West Ham et au moins un but (1.29)

L’Atletico de Madrid ne perd pas contre Bilbao (1.22)

L’Atalanta bat Lecce (1.50)

Cote totale des huit paris sûrs : 7.82