PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 juillet Allsvenkan – Suède

Notre pronostic : victoire de Djugardens face au IK Sirius (1.31)

Match très déséquilibré à suivre pour cette onzième journée. Djurgarden est actuellement 3e du championnat avec cinq points de retard sur le leader Malmo mais avec deux matches en moins. Potentiellement le club pourrait donc être premier. Pour cela il faut déjà gagner face à Sirius qui est 11e du classement et connaît un début de saison très moyen avec trois victoires, trois nuls et quatre défaites. C’est donc compréhensible que les cotes soient largement en faveur de Djurgarden et c’est pourquoi je ne vois pas comment il pourrait ne pas gagner cette rencontre. Un pari qui me semble sûr et coté à 1.33. Idéal donc pour entrer dans un combiné !

