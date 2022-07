PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 juillet - Tour préliminaire Ligue des Champions

Notre pronostic : Midtjylland bat Larnaca (1.37)

Midtjylland va découvrir un nouvel adversaire aujourd'hui mais reste très largement favori. Le champion du Danemark est invaincu en compétition officielle depuis plus de trois mois. Intraitables à domicile, les coéquipiers de Pione Sisto restent sur sept rencontres sans défaite devant leur public et font souvent trembler les filets. L'AEK Larnaca risque ainsi de souffrir à la MCH Arena. Le champion chypriote connait des difficultés en déplacement contre des écuries d'un calibre inférieur à son adversaire du soir. Les joueurs de José Luis Oltra ont d'ailleurs vécu une préparation dans la lignée de leur fin de saison, avec des résultats irréguliers. Midtjylland devrait donc faire le travail sur sa pelouse. Un pari coté à 1.37.

Pariez sur Midtjylland - Larnaca ici !

Les autres options :

Qarabag ne perd pas face au FC Zurich (1.32)

Ceara ne perd pas face au Avai FC et plus de 0,5 but dans le match (1.30)

Cote totale des trois paris sûrs : 2.35