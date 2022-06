PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 juin – Série A – Brésil

Notre pronostic : plus de 1,5 but entre les Corinthians et Goias (1.34)

C’est une affiche bien souvent prolifique. Les Corinthians réalisent pour le moment une bonne saison. Installés à la seconde place, les joueurs de Vitor Pereira font toutefois preuve d’une certaine irrégularité depuis le début de l’exercice et sont actuellement dans une période délicate. Ils n’ont, en effet, remporté que deux de leur neuf dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Les Corinthians n’ont, en revanche, plus connu la défaite à domicile depuis le 3 février. En face, Goias connait une saison difficile et se trouve juste au-dessus de la zone rouge. Mais les joueurs de Glauber Ramos vont mieux depuis un mois et demi, notamment en déplacement. Dans un match qui peut paraître déséquilibré entre deux équipes offensives, je vous propose de miser sur un scénario avec plus de 1,5 but. Un pari coté à 1.34.

Pariez sur Corinthians – Goias ici !

Les autres options :

Plus de 1,5 but entre Fortaleza et l’America Mineiro MG (1.37)

Plus de 1,5 but entre l’Internacional et Botafogo (1.31)

L’Atletico GO ne perd pas face à la Juventude RS et plus de 0,5 but dans le match (1.35)

Cote totale des quatre paris sûrs : 3.25