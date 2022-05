PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 mai - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Chelsea bat Leicester (1.37)

Même si ce match n'aura pas d'incidence sur la fin de la saison, Chelsea (3e) a pour objectif de finir en beauté et de remporter ces deux derniers matches à Stamford Bridge: ce soir contre Leicester (9e) et dimanche face à Watford (19e) et ainsi régaler son public. Les Foxes viennent certes d'étriller les deux clubs déjà condamnés à la relégation en Championship (3-0 contre Norwich et 5-1 à Watford) mais le voyage à Chelsea s'annonce beaucoup plus difficile. A l'aller à Leicester, les Blues s'étaient imposés 3-0. Ils devraient logiquement confirmer dans leur stade, histoire d'être certains de finir 3e devant Tottenham et ainsi de terminer en tête des équipes londoniennes.

Fiabilité : 50 %

