PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 mai – Série B - Italie

Notre pronostic : Pise bat la SPAL (1.54)

La SPAL, avant-dernier de Série B, ne joue plus rien puisque déjà condamnée à la relégation en Série C. En revanche, Pise (9e) peut encore espérer accrocher la 8e place synonyme de pré-barrage pour une éventuelle montée en Série A. Les Toscans ne comptent en effet qu’un point de retard sur Palerme (8e), qui reçoit Brescia, et deux sur Venise (7e) qui aura un déplacement délicat à Parme, lequel espère atteindre la 4e place qui lui permettrait de ne pas avoir à passer par les pré-barrages. En cas de faux-pas de l’un de leurs deux concurrents directs lors de cette dernière journée, les Nerazzurri pourraient continuer à rêver... s'il y a victoire ce soir. Dans ces conditions, je ne vois pas comment Pise pourrait laisser échapper les trois points devant son public contre un relégué.

Fiabilité : 75 %

Les autres options

Lyon ne perd pas contre Monaco (1.38)

Palerme ne perd pas contre Ascoli (1.27)

Cadix ne perd pas contre Valladolid (1.29)

Fribourg ne perd pas contre Wolfsburg (1.37)

Sligo Rover ne perd pas à Cork (1.32)

Shamrock Rovers bat Drogheda (1.29)

Derry bat l’UC Dublin par au moins deux buts d’écart (1.34)

Cote totale des deux nuls du jour : 10.88

