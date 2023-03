PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Montpellier ne perd pas face à Clermont et plus de 0,5 but dans le match (1.30)

Cela faisait bien longtemps que Montpellier n’avait pas été en aussi grande forme ! Les Héraultais restent, en effet, sur une série de quatre victoires et un nul sur les cinq derniers matches de championnat. Un regain de forme qui leur a permis de prendre le large sur la zone de relégation et d’aborder ainsi cette fin de saison avec sérénité et envie. Une victoire cet après-midi pourrait d’ailleurs leur permettre de passer devant leur adversaire du jour, qui est en grande difficulté. Clermont n’a pris que 6 points sur 24 possibles depuis bientôt deux mois et doit faire attention à ne pas plonger au classement. L’actuel 12e a toutefois les arguments pour obtenir un résultat à la Mosson, mais une victoire semble bien difficile à acquérir. Les Montpelliérains ne devraient pas s’incliner à domicile au cours d’une rencontre où les filets devraient trembler.

