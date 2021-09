PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 19 septembre Ligue 1

Notre pronostic : Reims ne perd pas contre Lorient (1.31)

Les Rémois réalisent un début de saison comme ils en ont l’habitude. Ils perdent et gagnent peu avec beaucoup de nuls. Reims en a déjà réalisé trois en cinq journées et ce n’est pas étonnant. La saison dernière le club était celui qui avait le plus partager les points en Ligue 1. Le Stade de Reims reste quand même sur un beau succès à Rennes (0-2). Les Lorientais sont bons pour le moment avec des victoires face à Monaco et Lille, des nuls à Lens et Saint-Etienne et une seule défaite à Montpellier. On voit que c’est à domicile que les Merlus gagnent. Je ne pense donc pas qu’ils gagneront aujourd’hui. Je vous conseille de miser sur le fait que Reims ne perde pas.

