PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1e avril Liga 2 – Espagne

Notre pronostic: Espanyol bat Fuenlabrada (1.62)

L’Espanyol, coleader avec Majorque, vise un retour en Liga mais ne compte qu’une longueur d’avance sur Almeria, 3e de Liga 2. Les Catalans ne doivent donc pas perdre de points à Barcelone contre Fuenlabrada, même si le 9e du championnat détient le record de matches nuls cette saison (15) et voyage plutôt bien (6 victoires, 5 nuls et 4 défaites en déplacement). N’oublions pas que l’Espanyol est la meilleure équipe de Liga 2 à domicile avec 11 succès pour 2 nuls et 2 revers sur sa pelouse depuis le début de la compétition. Les Barcelonais pourront compter sur Raul de Tomas, deuxième au classement des buteurs avec 16 réalisations, pour tenter de faire sauter le verrou de Fuenlabrada. Je vous conseille donc de faire confiance au favori.

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Saragosse ne perd pas contre Cartagena 1.24

Las Palmas ne perd pas contre Lugo 1.22

Majorque ne perd pas contre Leganes 1.21

Cote totale pour les quatre paris sûrs : 2.96

