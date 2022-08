PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1e septembre - Eredivisie - Pays-Bas

Notre pronostic: AZ Alkmaar bat NEC Nimègue (1.44)

Alkmaar profite d'un calendrier clément en ce début de saison pour engendrer le maximum de points: Go Ahead Eagle, le Sparta Rotterdam et Cambuur ont tous chuté contre le 5e du dernier championnat. Depuis la reprise, l'AZ a disputé huit rencontres en comptant la Coupe d'Europe et s'est imposé à sept reprises pour une seule défaite à Dundee (1-0) avant de corriger les Ecossais au retour (7-0). A domicile, le bilan d'Alkmaar est exceptionnel: cinq victoires sur cinq, quinze buts marqués et aucun encaissé ! De quoi être inquiet pour le NEC qui compte déjà cinq longueurs de retard sur son adversaires du jour après seulement trois rencontres jouées. Pour toutes ces raisons, je ne vois pas comment les joueurs de Nimègue pourraient éviter la défaite ce jeudi.

Fiabilité : 75 %

Les autres options:

Anderlecht ne perd pas contre la Gantoise (1.32)

Bologna ne perd pas contre la Salernitana (1.22)

L'Atalanta ne perd pas contre le Torino (1.20)

Honved ne perd pas contre Ujpest (1.38)

Botosani ne perd pas contre Arges (1.25)

Man. Utd ne perd pas à Leicester (1.31)

Cucariki bat M. Lucani (1.48)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 9.30

