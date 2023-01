PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1er janvier – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon bat Clermont (1.50)

Lyon a parfaitement géré la reprise en s’imposant à Brest (4-2). Une bien belle victoire après les deux rencontres sans succès d’avant la trêve. Les Lyonnais, doivent des rapprocher des places européennes, eux qui ne sont que 8e du championnat avec six points de retard sur le top 5. Je vois les Gones continuer sur leur lancée pour cette rencontre face à Clermont. Les Auvergnats ne sont pas dans une grande forme avec une défaite face à Lille, la deuxième consécutive, et une série de six rencontres sans succès. Ils vont avoir beaucoup de mal à prendre ne serait-ce qu’un point à Lyon. Pour moi, avec la forme du moment, je ne vois pas Lyon ne pas gagner tout à l’heure pour une cote de 1.50 !

Pariez sur Lyon – Clermont ici !

Les autres options :

Monaco bat Brest (1.50)

Toulouse ne perd pas contre Ajaccio (1.23)

Nantes ne perd pas contre Auxerre (1.21)

Cote totale des quatre paris sûrs : 3.35