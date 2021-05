PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1er mai Ligue 1 – France

Notre pronostic: Lille bat Nice (1.45).

Eviter le moindre faux-pas. Voici très clairement l’objectif des Lillois en cette fin de saison et avant la réception de Nice ce samedi. Mais tous les feux sont au vert du côté du club nordiste qui n’a perdu aucun de ses 4 derniers matches de championnat. Dernier succès en date, c’était à Lyon (3-2) au terme d’une rencontre complètement folle et d’un but au bout du suspense de Burak Yilmaz. Je suis persuadé que cette victoire a permis à ce groupe de faire le plein de confiance. Cela devrait lui permettre d’enchaîner assez facilement contre des Niçois encore trop irréguliers. La preuve, ils sont capables de s’incliner à Dijon (2-0) et la semaine suivante de battre Montpellier (3-1). Dans le secteur offensif, Kasper Dolberg semble de nouveau en difficulté. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès de Lille contre Nice lors de cette 35e journée!

