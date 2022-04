PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1er mai – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco bat Angers (1.38)

Avec six victoires d’affilée, Monaco est lancé vers le podium et doit prendre le maximum de points en regardant ce que fait Rennes. Il ne faut donc pas se louper aujourd’hui contre Angers. Les Monégasques viennent de signer un très large succès à Saint-Etienne et s’étaient imposés chez le SCO à l’aller (3-1). Je pense que cela sera le cas à nouveau tout à l’heure. Les Angevins n’y arrivent plus et n’ont remporté qu’une seule rencontre sur les treize dernières journées pour neuf défaites. Je pense que la marche sera trop haute pour Angers. Je miserais donc sur le succès de l’ASM pour une cote de 1.38 !

Les autres options :

Montpellier ne perd pas contre Metz et moins de 4,5 buts (1.33)

Nice ne perd pas à Bordeaux (1.27)

Tottenham bat Leicester (1.45)

Barcelone bat Majorque (1.34)

La Juventus marque contre Venise (1.20)

Cote totale des six paris sûrs : 5.43