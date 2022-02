PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1er mars – Super League - Suisse

Notre pronostic : les Young Boys Berne ne perdent pas chez le Servette FC et au moins un but (1.36)

Avec dix points de retard sur Zurich, les Young Boys Berne doivent aller chercher le maximum de victoires d’ici à la fin de saison pour espérer remporter à nouveau le titre en championnat. Cependant ils enchaînent les succès à domicile et les nuls à l’extérieur depuis quelques temps. Lors de leurs six derniers déplacements, ils ne sont parvenus à l’emporter qu’une seule fois. Ce soir cela pourrait enfin tourner. Le Servette FC n’a pris qu’un seul point lors des trois dernières journées et n’a même gagné qu’un match depuis la reprise de la Super League. Ce club avait crée la surprise sur la pelouse des Young Boys en s’imposant chez eux lors de leur dernier duel. Je pense que ces derniers vont vouloir prendre leur revanche et je ne les vois pas perdre cette rencontre. Je pense également qu'il y aura au moins un but. Un pari plutôt sûr à mettre dans un combiné.

