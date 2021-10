PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1er novembre – Liga – Espagne

Notre pronostic : Levante ne perd pas face à Grenade et moins de 4,5 buts (1.30)

Fin de la 12e journée de Liga ce soir avec cette rencontre entre le 19e et le 17e dans un match très important. Levante n’a connu aucune victoire cette saison et cela commence à inquiéter. C’est d’autant plus surprenant que cette équipe est capable de faire des gros coups avec des nuls face au Real Madrid et contre l’Atletico. Maintenant il faudrait passer à la vitesse supérieure et prendre les trois points face à des adversaires directs. Grenade a engrangé cinq points sur ses trois derniers matches et semble se relancer un peu mais les Grenadins n’ont gagné qu’une seule fois depuis l’entame du championnat et c’était à domicile. C’est pourquoi je pencherais pour Levante dans ce duel, que je ne vois pas perdre. Je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de buts et je vous propose donc ce pari qui me semble sûr !

