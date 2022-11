PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1er novembre – Ligue des Champions

Notre pronostic : le FC Barcelone gagne sur la pelouse du Viktoria Plzen (1.32)

Plus rien ne se joue dans ce groupe C si ce n’est l’honneur. Le FC Barcelone, avec seulement quatre petits points, est éliminé de la Ligue des Champions et sera reversé en Ligue Europa. Une déconvenue énorme pour les Blaugranas qui connaissent cette humiliation pour la 2e année consécutive. En championnat cela va mieux avec une série de trois victoires après la défaite lors du Clasico. Mais le succès de ce week-end a été très difficile à obtenir à Valence et c’est encore Robert Lewandowski qui a sauvé les siens dans le temps additionnel. Le Polonais ne sera pas présent pour ce déplacement mais cela n’empêche que le FC Barcelone se doit de l’emporter. Un pari coté à 1.32 que je glisserais dans un combiné.

Pariez sur Plzen – Barcelone ici !

Les autres options :

Porto ne perd pas contre l’Atletico (1.40)

Le Bayern Munich bat l’Inter (1.42)

L’Ajax ne perd pas à Glasgow (1.27)

Cote totale des quatre paris sûrs : 3.33