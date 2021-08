PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1er septembre Qualifications CDM 2022

Notre pronostic : le Danemark s’impose face à l’Ecosse (1.42)

Les Danois ont été héroïques lors de l’Euro. Après la tragédie du premier match lors duquel Eriksen s’est écroulé seul sur la pelouse à cause d’un malaise cardiaque, ses coéquipiers ont su relever la tête et se surpasser pour lui faire honneur et atteindre les demi-finales. Ils n’ont craqué qu’aux prolongations contre les Anglais. Un parcours exceptionnel qui a soudé encore un peu plus l'équipe. Les Ecossais, eux, n’ont pas existé avec seulement un point pris contre l’Angleterre (0-0) lors des poules. Pour moi il n’y a pas de suspens pour la rencontre de ce soir. Le Danemark a un effectif meilleur et beaucoup plus étoffé que celui de l’Ecosse. C’est pourquoi je ne vois pas comment il ne pourrait pas remporter ce duel. Un pari coté à 1.42, idéal pour entrer dans un combiné.

