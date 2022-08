PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 août - Ligue des champions

Notre pronostic: Benfica bat Midtjylland et plus de 1,5 buts dans le match (1.40)

Sur les cinq rencontres de ce mardi au 3e tour préliminaire de Ligue des champions, voici le plus déséquilibré: Benfica - Midtjylland ! Les Portugais ont remporté tous leurs matches de préparation: 2-0 à Reading, 3-0 contre Nice, 5-1 face à Fulham, 4-2 contre Gérone et enfin 3-2 face à Newcastle ! Plus expérimentés sur la scène européenne et habitués à passer par les préliminaires, ils partent ultra-favoris face aux Danois qui ont eu besoin d'une séance de tirs au but pour venir à bout des Chypriotes de Larnaca au tour précédent. Le 2e de la saison dernière en Superligaen a repris son championnat mais ne compte qu'une seule victoire en trois journées. La mission à Lisbonne s'annonce très compliquée. Pour toutes ces raisons, je suis convaincu que Benfica va logiquement s'imposer au stade de la Luz et que son public devrait se régaler. Pour toutes raisons, je vous conseille de parier sur les Lisboètes avec au moins deux buts dans la rencontre.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Monaco ne perd pas contre le PSV (1.31)

Ludogorets ne perd pas contre Dyn. Zagreb (1.47)

Plzen ne pers pas à Tiraspol (1.40)

Les Rangers ne perdent pas à Saint-Gilles (1.43)

Cote totale pour les neuf paris sûrs: 11.67

Pariez sur Benfica - Midtjylland ici