PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Lille bat Lorient (1.35)

Lille n’a qu’un seul point de retard sur Rennes et cinq sur Monaco. Après deux nuls à Lens et contre Lyon, le LOSC est allé s’imposer à Toulouse pour se relancer. Post-Coupe du Monde, les Lillois n’ont perdu que deux fois, à Nice et à Paris. La période est donc très bonne pour les hommes de Paulo Fonseca. Lorient aussi va plutôt bien avec deux victoires, deux nuls et une défaite lors des cinq dernières journées. Les Merlus sont 8e du championnat avec cinq longueurs de retard sur leurs adversaires du jour. Cependant, les ambitions ne sont pas les mêmes et je pense que Lille, à Pierre-Mauroy, devrait logiquement s’imposer (1.35) !

