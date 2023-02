PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 février – Liga - Espagne

Notre pronostic : le Real Madrid bat Valence (1.37)

Irrégulier depuis la reprise (défaite à Villarreal, victoires à Valladolid et à Bilbao, nul contre la Real Sociedad), le Real Madrid (2e à cinq longueurs du Barcelone) n’a pas droit à l’erreur pour suivre le train d’enfer mené par les Catalans. Une contre-performance face à Valence (14e) mettrait les « Merengues » en ballotage très défavorable pour la course au titre. Comme le VFC traverse une sale période (un nul et trois revers lors des quatre dernières journées de Liga) je ne suis pas trop inquiet pour les hommes de Carlo Ancelotti. Par ailleurs, les Valencians restent sur quatre échecs consécutifs dans la capitale espagnole : 2-0, 3-0, 2-0 et 4-1. Dans ces conditions, la victoire des Madrilènes me semble inéluctable. Et pour ceux qui veulent de plus gros gains, le Real par au moins deux buts d’écart est cotée à 1.86. A vous de voir !

Fiabilité : 80 %

