PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 mai – Liga – Espagne

Notre pronostic : Almeria ne perd pas contre Elche et moins de 4,5 buts (1.34)

Elche n’est plus très loin de l’officialisation de sa descente en deuxième division. Si la lanterne rouge ne s’impose pas, la relégation sera actée. Pour Almeria, les trois points doivent absolument être pris ce soir car les Andalous n’ont que deux longueurs d’avance sur la zone rouge. Ces derniers ont gagné sur la pelouse de Getafe et contre Valence, deux concurrents directs pour le maintien. Je ne les vois pas perdre chez eux et pour faire gonfler la cote je vous propose de rajouter moins de 4,5 buts dans le match pour une cote de 1.34 à mettre dans un combiné.

Pariez sur Almeria – Elche ici !

Les autres options :

Arsenal ne perd pas contre Chelsea et moins de 4,5 buts (1.30)

Le FC Barcelone bat Osasuna (1.21)

Lens ne perd pas à Toulouse et eu moins un but (1.26)

Cote totale des quatre paris sûrs : 2.66