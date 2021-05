PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 mai Ligue 1 - France

Notre pronostic : Brest ne perd pas face à Nantes (1.44)

C’est un pari à priori sûr que je vous propose avec cette rencontre entre le 13e et le 18e. Les Brestois restent sur une victoire à Saint-Etienne et se sont rapprochés du maintien qui est quasiment acquis maintenant avec neuf points d’avance sur leur adversaire du jour. Le FC Nantes est donc en grande difficulté et doit absolument obtenir des résultats positifs pour rester en Ligue 1 voire, au pire, pour garder cette place de barragiste. Ils ont fait le boulot lors de la dernière journée en l’emportant contre Strasbourg (1-2) mais cette fois cela sera compliqué face à une équipe bretonne qui aime jouer. Les Brestois sont meilleurs que les Nantais et c’est pourquoi je m’orienterais vers le fait que le SB29 ne perde pas cette rencontre. Je n’imagine pas Nantes pouvoir gagner alors que Brest est la 6e meilleure équipe à domicile. Un pari qui me paraît sans risque coté à 1.44.

Pariez sur Brest – Nantes aussi !

Les autres options :

Victoire de Barcelone à valence (1.35)

La Lazio gagne face au Genoa (1.38)

Victoire de Naples face à Cagliari (1.38)

La Juventus l’emporte contre Udinese (1.47)

Cote totale des cinq paris sûrs : 5.44