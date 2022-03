PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 mars – FA Cup – Angleterre

Notre pronostic : Chelsea s’impose à Luton Town (1.37)

Sur une bonne série en Championship, le Luton Town FC peut encore croire en ses chances de montée en Premier League en fin de saison. L’actuel 6e du championnat est dans la course pour les barrages et n’est qu’à sept points de la 2e place, synonyme d’accession directe dans l’élite. Chelsea est donc prévenu mais l’équipe de Thomas Tuchel doit se remettre le plus vite possible de cette défaite en finale de l’EFL Cup contre Liverpool. Les Reds se sont imposés aux tirs au but au bout d’un suspens intense. Les Blues voudront donc se rattraper en FA Cup. Décrochés dans la course au titre en Premier League, ils n’ont plus que cette solution pour gagner un trophée national. Je pense que le club londonien ne va pas passer à côté de cette rencontre et l’emporter. Un pari sûr, idéal pour entrer dans un combiné.

