PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 novembre - Ligue des champions

Notre pronostic: le Milan AC bat Salzbourg (1.50)

Milan a besoin d'un point à San Siro face à Salzbourg pour afin de retrouver les 1/8 de finale de la Ligue des champions. Battu par le Torino dimanche (2-1) après quatre victoires consécutives en Série A, le champion d'Italie et actuel 3e du championnat avait sûrement la tête à cette rencontre décisive. Les Rossoneri devront cravacher ce soir pour s'imposer contre Salzbourg, invaincu à l'extérieur (1-1 à Chelsea et à Zagreb), mais ils savent que les Autrichiens ont besoin d'un succès ce soir pour se qualifier. Et ils pourraient en profiter pour placer quelques contres efficaces. A l'aller à Salzbourg, les Milanais avaient nettement dominé mais avaient dû se contenter d'un nul 1-1. A domicile, ils devraient logiquement prouver leur supériorité.

Fiabilité : 75 %

Les autres options:

Le Real bat le Celtic par au moins deux buts d'écart (1.46)

Chelsea bat le Dynamo Zagreb (1.36)

Le PSG ne perd pas à Turin (1.20)

Benfica ne perd pas à Haïfa (1.20)

Manchester City bat Séville (1.20)

Plus de 1,5 buts lors de Copenhague - Dortmund (1.20)

Leipzig ne bat pas le Shakhtar par au moins deux buts d'écart (1.40)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 8.65

