PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 2 septembre Qualifications CDM 2022

Notre pronostic : l’Angleterre s’impose en Hongrie (1.45)

Finalistes à l’Euro, les Anglais n’ont pas pu apporter le titre international dont ils rêvent depuis 1966. Certainement frustrée la sélection des Three Lions peut tout de même compter sur une génération dorée capable de remporter une grande compétition. La prochaine Coupe du Monde est évidemment un objectif. Habituée à nous régaler lors des éliminatoires, je pense que l’on peut faire confiance à cette équipe ce soir. Les Hongrois sont solides, certes, mais ils ne devraient pas faire le poids face au talent adverse. En misant sur une équipe anglaise revancharde et voulant assumer son rang, je parierais assez sûrement sur sa victoire. Un pari coté à 1.45 qui pourrait faire gonfler un combiné plus large.

Pariez sur Hongrie – Angleterre ici !

Les autres options :

La Pologne gagne face à l’Albanie (1.45)

Andorre l’emporte face à Saint-Marin (1.41)

Cote totale des trois paris sûrs : 2.96