PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 20 août - Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: Leipzig bat Stuttgart (1.47)

Le vice-champion d'Allemagne a mal débuté sa saison en chutant d'entrée à Mayence (1-0) et doit réagir au plus vite s'il veut concurrencer le Bayern le plus longtemps possible. Vainqueur 5-1 du promu Greuther Fürth, Stuttgart sait très bien que le voyage à Leipzig s'annonce beaucoup plus compliqué, surtout que le Red Bull s'est bien renforcé en attaque avec l'arrivée du Portugais Andre Silva, auteur de 28 buts la saison dernière avec Francfort et dauphin de Robert Lewandowski au classement des meilleurs réalisateurs de Bundesliga. Par ailleurs, le VfB reste sur cinq défaites et un nul face à Leipzig. Si vous n'êtes pas totalement convaincus par mon "pari sûr" à 1.47, vous trouverez d'autres matches dont l'issue ne fait guère de doute ci-dessous. Et rien ne vous empêche de tenter le combiné des six rencontres proposées. A vous de voir !

Fiabilité: 75 %

Les autres options:

Le PSG gagne à Brest (1.25)

Hajduk Split gagne à Dragovoljac (1.32)

Le Betis bat Cadix (1.57)

Midtjylland bat Silkeborg (1.40)

L'AEK Larnaca bat Doxa Katokopias à Chypre (1.38)

Cote totale des six paris sûrs: 7.36

