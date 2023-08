PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 20 août - Ligue 1

Notre pronostic : Lille bat Nantes (1.43)

La saison du Football Club de Nantes ne pouvait pas plus mal démarrer. Défaits dans le temps additionnel face à Toulouse (1-2), les Canaris ont, en plus, perdu Alban Lafont, blessé, pour au moins deux mois. Alors que le dernier exercice aurait pu finir par être chaotique, les Nantais semblent partis pour vivre un exercice du même acabit. À l'inverse, le LOSC pourrait bien être l'une des belles surprises de ce championnat. Entreprenants à Nice, les Dogues ont tout de même été en difficulté tout au long de la rencontre avant d'égaliser dans les arrêts de jeu (1-1). Mais l'effectif dont dispose Paulo Fonseca est particulièrement complet, avec un secteur offensif capable de faire des merveilles. À domicile, difficile de voir un autre scenario qu'un succès lillois.

Les autres options :

Reims ne perd pas face à Clermont (1.21)

Monaco ne perd pas face à Strasbourg (1.22)

Plus de 1,5 but entre Lens et Rennes (1.20)

Le FC Barcelone bat Cadix (1.22)

Aston Villa ne perd pas face à Everton et plus de 0,5 but dans le match (1.25)

Francfort bat Darmstadt (1.39)

L'Union Berlin ne perd pas face à Mayence (1.23)

L'AS Rome bat la Salernitana (1.48)

La Lazio ne perd pas à Lecce (1.25)

Cote totale des dix paris du jour : 12.22