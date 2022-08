PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 20 août - Série A - Italie

Notre pronostic: l'Inter bat Spezia Calcio par au moins deux buts d'écart (1.43)

La saison dernière, l'Inter a pris six points sur six face au club de la Spezia: 3-1 à l'extérieur et 2-0 à Giuseppe Meazza ! Un scénario similaire n'est pas à exclure ce soir à Milan. Les Nerazzurri veulent récupérer le titre de champion d'Italie qu'ils ont laisser échapper en mai dernier au profit de leur rivaux Rossoneri. A domicile, les hommes de Simone Inzaghi doivent faire le plein de points, surtout contre des équipes qui lutteront pour le maintien. Avec tous ses internationaux et son potentiel en attaque (Lukaku/Martinez/Dzeko), je ne vois pas comment l'Inter pourrait ne pas s'imposer facilement face à Spezia Calcio. Alors banco sur un succès milanais par au moins deux buts d'écart !

Fiabilité : 75 %

Les autres options:

Le PAOK bat Panetolikos (1.29)

Dortmund bat le Werder (1.36)

Genk bat le Cercle de Bruges (1.52)

Tottenham bat Wolverhampton (1.36)

Everton ne perd pas contre Nottingham (1.22)

Leicester ne perd pas contre Southampton (1.22)

Porto ne perd pas contre le Sporting (1.26)

Osasuna ne perd pas contre Cadix (1.21)

Rodez ne perd pas contre Annecy (1.30)

Valenciennes ne perd pas contre Quevilly (1.20)

Cote totale pour les onze paris sûrs: 18.36

Pariez sur Inter - Spezia Calcio ici