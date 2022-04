PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 21 avril - Liga - Espagne

Notre pronostic: l'Espanyol ne perd pas contre le Rayo Vallecano (1.35)

Comment pourrait-on envisager une victoire du Rayo Vallecano (14e) sur la pelouse de l'Espanyol (12e) sachant que les Madrilènes n'ont remporté aucun match de Liga en 2022 et restent sur quatre nuls et dix défaites en quatorze journées ? A l'extérieur, le bilan est catastrophique avec un succès, trois nuls et onze revers. De son côté, le second club de Barcelone s'est montré solide à domicile (7e) avec neuf victoires, quatre nuls et trois défaites et vient de battre successivement Getafe, Majorque et le Celta Vigo sans encaisser le moindre but. Vu les dynamiques actuelles des deux équipes, il me semble évident que les Catalans prendront au moins un point chez eux ce soir, surtout que le Rayo ne s'est imposé qu'à deux reprises à Cornellà-El Prat en plus de vingt-ans: une fois en Coupe et une fois en championnat. Dans ces conditions, ce pari me paraît hyper sûr.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Bilbao ne perd pas à Cadix (1.30)

Séville ne perd pas à Levante (1.29)

Porto ne perd pas contre le Sporting (1.22)

Cote totale pour les quatre paris sûrs: 2.76

