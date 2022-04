PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 20 avril - Ligue 1

Notre pronostic: Troyes ne perd pas contre Clermont (1.33)

Troyes (15e) a encore besoin de points pour assurer son maintien en Ligue 1 mais sa forme actuelle laisser présager une issue favorable: une seule défaite (2-1 à Monaco) lors des sept dernières journées pour trois victoires et trois nuls. A domicile, l'ESTAC, après son nul 1-1 contre l'OM, a battu Nantes et Reims 1-0. Sur la même période, Clermont (barragiste) n'a pris que deux points sur vingt-et-un possibles (deux nuls et cinq défaites). Vu que les dynamiques sont totalement opposées et très favorables aux Aubois, je ne vois pas comment les Auvergnats pourraient s'imposer à Troyes.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Man. City bat Brighton par au moins deux buts d'écart (1.58)

Newcastle ne perd pas contre Crystal Palace (1.34)

Everton ne perd pas contre Leicester (1.36)

Le Celta ne perd pas contre Getafe (1.26)

L'Atletico bat Grenade (1.32)

Leipzig bat l'Union Berlin (1.47)

L'Udinese bat la Salernitana (1.48)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 13.86

