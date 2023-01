PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 20 janvier 2023 – Ligue 2

Notre pronostic : Sochaux ne perd pas face à Caen (1.31)

Si les Sochaliens veulent croire en la montée en Ligue 1, ils ne doivent pas faire de faux pas face à Caen ! Quatrièmes du championnat, Sochaux n’a perdu qu’une seule fois à Bonal depuis le début de la saison alors que les Caennais éprouvent de grosses difficultés loin du stade Michel d’Ornano (une seule victoire en neuf déplacements). Je ne vois pas comment les hommes de Moulin pourraient aller s’imposer chez un cador du championnat. De plus, si les Lionceaux venaient à l’emporter ce soir, ils devanceraient Bordeaux au classement et s’empareraient de la place de dauphin de Ligue 2, derrière Le Havre. Une occasion en or qu’ils ne doivent pas laisser échapper !

Pariez ici sur Sochaux – Caen !

Autres options :

Le Sporting Portugal bat Vizela (1.24)

Le Bayern ne perd pas à Leipzig (1.24)

Marseille ne perd pas contre Rennes (1.31)

Adana Demirspor bat Giresunspor (1.58)

Majorque ne perd pas face au Celta Vigo (1.41)

Excelsior ne perd pas contre Volendam (1.38)

Arouca ne perd pas face à Portimonense (1.33)

Cote totale des huit paris sûrs du jour : 10.78