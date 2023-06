PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 20 juin - Qualifs Euro 2024

Notre pronostic : le Portugal gagne en Islande (1.27) !

L'événement de la soirée pour les Portugais : c'est la 200ème sélection du capitaine emblématique Cristiano Ronaldo ! Les joueurs de Seleção ne voudront pas gâcher la fête et vont tout faire pour conserver la dynamique actuelle : trois victoires en trois matches depuis la nomination de Roberto Martinez (13 buts marqués, aucun encaissé). En face, l'Islande a déjà perdu deux matches depuis le début des qualifications pour l'Euro 2024 et ils restent sur une défaite à domicile contre la Slovaquie (2-1). Un nouveau succès permettrait aux partenaires de CR7 de faire un pas de plus vers l'Euro. Un vrai coup sûr (1.27) ! Fiabilité : 87%

