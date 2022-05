PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 20 mai - Série A - Italie

Notre pronostic: la Roma ne perd pas sur la pelouse du Torino et moins de 4,5 buts dans le match (1.44)

Si samedi la Fiorentina ne bat pas la Juventus et si l'Atalanta ne bat pas Empoli lors de cette 38e journée de Série A, un point de la Roma sur la pelouse du Torino suffira pour être sûr de terminer 6e du championnat d'Italie et ainsi disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Autant que les hommes de José Mourinho ont tout intérêt à battre le Toro dans son stade pour éviter toute mauvaise surprise demain. Les Turinois n'ayant plus rien à jouer, ils ne devraient pas s'arracher pour gagner à tout prix même s'ils voudront sûrement finir en beauté devant leur public. Mais l'enjeu étant tel pour la Roma, je vous propose de jouer le N2... avec moins de 4,5 buts dans le match, ce qui est systématique quand le Torino évolue à domicile, depuis sept mois, et quand la Roma se déplace, depuis quatre mois.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Auxerre ne perd pas contre Sochaux (1.24)

Antalyaspor ne perd pas contre Galatasaray (1.34)

Gaziantep ne perd pas contre Rizespor (1.22)

Le Rayo ne perd pas contre Levante (1.29)

Le Lokomotiv Zagreb bat Sibenik (1.48)

Cote totale pour les six paris sûrs: 5.57

