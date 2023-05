PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 20 mai – Série A - Italie

Notre pronostic : le Milan AC bat la Sampdoria par au moins deux buts d’écart (1.47)

Conditions obligatoires pour que le Milan AC (5e) retrouve la Ligue des champions la saison prochaine… trois victoires lors des trois dernières journées de Série A, en espérant que la Lazio (4e) lâchera des plumes dans le sprint final à Udine (J36), contre la Cremonese (J37) et/ou à Empoli (J38) ! Si la tâche des Rossoneri s’annonce compliquée au Juventus Stadium lors de l’avant-dernier acte on peut sérieusement envisager deux succès contre la Sampdoria, lanterne rouge déjà condamnée, et contre Vérone le 3 juin. Les Génois restent sur cinq défaites et un nul en six déplacements (3 buts marqués et 16 encaissés). Par ailleurs, quand les Milanais gagnent à San Siro ces derniers temps en championnat, c’est sans trembler : 2-0 contre l’Atalanta, 2-0 face à Lecce et 2-0 contre la Lazio. Je vous propose donc de parier sur un succès de Milan par au moins deux buts d’écart, surtout contre la pire équipe d’Italie cette saison ! Enfin, si la Juventus (2e) se fait sanctionner (perte de points) comme c’est encore possible, les Lombards devront de toute façon conserver leur avance sur la Roma (6e à deux longueurs).

Fiabilité : 75 %

