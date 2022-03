PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 20 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes bat Metz (1.30)

La victoire contre Leicester n’a pas suffi au Stade Rennais pour se qualifier pour la suite de la compétition en Ligue Europa Conférence. Cependant il faut prendre le positif et se dire que ce succès est très intéressant et qu’il faut capitaliser dessus. En championnat, les Bretons sont très bons et restent sur quatre victoires consécutives. Ils sont donc revenus au contact du top 3 avec une seule longueur de retard sur Nice et Marseille qui s’affrontent le soir. Je ne vois pas Rennes passer à côté de cette rencontre contre des Messins qui vont mal et sont avant-derniers. Pour moi c’est un pari sûr que de miser sur le succès des Rennais pour une cote de 1.30 !

