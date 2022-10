PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 20 octobre - Ligue Europa

Notre pronostic: Arsenal bat le PSV Eindhoven (1.49)

Match en retard de Ligue Europa ce soir à l'Emirates opposant Arsenal, leader de Premier League, au PSV Eindhoven, 2e derrière l'Ajax en Eredivisie ! Les Gunners réalisent un début de saison exceptionnel puisqu'ils comptent neuf victoires et une défaite, à Manchester, en dix journées de championnat... et quinze succès en seize rencontres toute compétition confondue (43 buts inscrits pour 12 encaissés). La tâche de Néerlandais s'annonce donc très compliquée ce soir dans le nord de Londres. Vu la forme actuelle d'Arsenal, je ne vois pas comment les Anglais pourrait se faire accrocher devant leur public, surtout qu'ils comptent trois succès en trois matches en Ligue Europa et qu'ils seront pratiquement sûrs de terminer en tête de leur groupe en cas de victoire ce soir.

Fiabilité : 75 %

Les autres options:

Qarabag bat A. Tovuz par au moins deux buts d'écart (1.48)

Fulham ne perd pas contre Aston Villa (1.50)

Malmö ne perd pas contre Djurgarden (1.28)

Almeria ne perd pas contre Gérone (1.42)

Leicester ne perd pas contre Leeds (1.36)

Barcelone bat Villarreal (1.49)

Antwerp bat Ostende (1.52)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 18.52

