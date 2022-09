PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 20 septembre - Colombie

Notre pronostic : Once Caldas domine Envigado (1.58) !

Victoire impérative pour Once Caldas en championnat colombien la nuit prochaine ! 'Los Albos' pointent seulement à la huitième place du classement après huit journées disputées, tout cela à cause d'un enchainement de mauvais résultats à l'extérieur. L'ancien vainqueur de la Copa Libertadores se monte bien plus performant à domicile : trois succès et trois nuls en six matches. En face, le club d'Envigado traverse une bonne période mais n'a pas encore croisé d'adversaire de ce calibre. De plus, la formation de la banlieue de Medellin n'a remporté aucune de ses quatre dernière confrontations contre Once Caldas (trois défaites et un nul) ! Misez donc sur une victoire des locaux au stade Palogrande (1.58) !

Fiabilité : 82%

Autres options :

